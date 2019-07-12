نعى المنتج محمد حفظي، الناقد السينمائي الكبير يوسف شريف رزق الله، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".
كتب "حفظي" عبر صفحتة قائلًا: "زيما اتعلمنا منك حب السينما أتمنى نتعلم منك الإخلاص للعمل والنقاوة والشغف لحد آخر نفس.. وقيم ثانية كثيرة مفتقدينها.. وداعًا أستاذ يوسف.. سأفتقدك،
يذكر أنه رحل عن عالمنا، صباح اليوم الجمعة، الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي، وذلك بعد صراع مع المرض.
كانت هذه تفاصيل خبر محمد حفظي ناعيًا الناقد يوسف شريف رزق الله: سأفتقدك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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