محمد حفظي ناعيًا الناقد يوسف شريف رزق الله: سأفتقدك

نعى المنتج محمد حفظي، الناقد السينمائي الكبير يوسف شريف رزق الله، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم، وذلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك".

كتب "حفظي" عبر صفحتة قائلًا: "زي

ما اتعلمنا منك حب السينما أتمنى نتعلم منك الإخلاص للعمل والنقاوة والشغف لحد آخر نفس.. وقيم ثانية كثيرة مفتقدينها.. وداعًا أستاذ يوسف.. سأفتقدك،وحزين أني ما كنتش في مصر علشان أشوفك مرة أخيرة.. وحزين أكثر على الأجيال المقبلة اللي ما لحقتش تعرفك".

يذكر أنه رحل عن عالمنا، صباح اليوم الجمعة، الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي، وذلك بعد صراع مع المرض.