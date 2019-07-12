رسالة خاصة من كندة علوش لزوجها عمرو يوسف

استطاعت الفنانة كندة علوش أن تخطف الأنظار بمجموعة من الصور نشرتها عبر حسابها على انستغرام وذلك من آخر جلسة تصوير خضعت لها.

ووجهت كندة عبر واحدة من الصور رسالة رومنسية الى زوجها الفنان عمرو يوسف وكتبت: “في بحر من الناس عيني سوف تبحث عنك دائماً عمرو”.

Advertisements

نذكر ان كندة علوش كانت قد عقدت قرانها على الممثل عمرو يوسف في نوفمبر 2016 بعيداً عن اعين وسائل الاعلام ثم تمّ الزفاف بحضور حشد كبير من الوجوه المعروفة في يناير 2017 بعد قصة حب بينهما.

كما ان كندة وعمرو رُزقا بمولودتهما الاولى “حياة” في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.