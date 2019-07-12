فن ومشاهير

رسالة خاصة من كندة علوش لزوجها عمرو يوسف

0 نشر
wp_bisara7a 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

Jul 12, 2019

استطاعت الفنانة كندة علوش أن تخطف الأنظار بمجموعة من الصور نشرتها عبر حسابها على انستغرام وذلك من آخر جلسة تصوير خضعت لها.

ووجهت كندة عبر واحدة من الصور رسالة رومنسية الى زوجها الفنان عمرو يوسف وكتبت: “في بحر من الناس عيني سوف تبحث عنك دائماً عمرو”.

Advertisements

نذكر ان كندة علوش كانت قد عقدت قرانها على الممثل عمرو يوسف في نوفمبر 2016  بعيداً عن اعين وسائل الاعلام ثم تمّ الزفاف بحضور حشد كبير من الوجوه المعروفة في يناير 2017 بعد قصة حب بينهما.

كما ان كندة وعمرو رُزقا بمولودتهما الاولى “حياة” في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.

12

  • PinExt.png
Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رسالة خاصة من كندة علوش لزوجها عمرو يوسف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بصراحة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا