رسالة خاصة من كندة علوش لزوجها عمرو يوسف

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Jul 12, 2019
استطاعت الفنانة كندة علوش أن تخطف الأنظار بمجموعة من الصور نشرتها عبر حسابها على انستغرام وذلك من آخر جلسة تصوير خضعت لها.
ووجهت كندة عبر واحدة من الصور رسالة رومنسية الى زوجها الفنان عمرو يوسف وكتبت: “في بحر من الناس عيني سوف تبحث عنك دائماً عمرو”.
نذكر ان كندة علوش كانت قد عقدت قرانها على الممثل عمرو يوسف في نوفمبر 2016 بعيداً عن اعين وسائل الاعلام ثم تمّ الزفاف بحضور حشد كبير من الوجوه المعروفة في يناير 2017 بعد قصة حب بينهما.
كما ان كندة وعمرو رُزقا بمولودتهما الاولى “حياة” في تشرين الثاني/نوفمبر 2018.
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