والدة الشهيد جورج بو صعب في أعنف هجوم على باميلا الكيك

ظهرت الممثلة باميلا الكيك في شريط مصوّر نشرته عبر حسابها على انستغرام، بدت فيه وهي تتمايل وتغني مع أغنية “هخلي بالي” للفنان المعتزل، الفار من العدالة فضل شاكر.

باميلا لم تكتفِ بالغناء والرقص مع الأغنية بل أتبعتها بجملة جاء فيها: “كم هو بشع ان ننحرم من موهبة فن إنسان، فقط لأنّه “غلط غلطة قدّ راس راسه اللي كان ملعوب فيه وطالع من غسيل دماغ” الله يغفر ولكن العبد كلا … سكاكين الناس دائماً جاهزة“. وختمت جملتها بكلمة “ضيعانك“.

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لكن جملة باميلا الكيك لم تمر مرور الكرام، بل استدعت رداً لاذعاً من السيدة سميرة بو صعب والدة الشهيد الملازم أول جورج بو صعب الذي استشهد في معارك “عبرا” جنوب لبنان.

وكتبت السيدة سميرة بو صعب عبر حسابها على فايسبوك: “حضرة الممثلة باميلا الكيك تتأسفين على فضل شاكر وتقولين يجب مسامحته ودائمًا في سكاكين ورائه من الناس ولكن اذا بنظرك هذا مظلوم يا ليت تخبريني في حال قتل والدك أو شقيقك بماذا كنت ستوصفينه “يا بلا اخلاق”“.

وتابعت “بو صعب”: ٢٢ شهيداً من الجيش اللبناني لم تتأسف عليهم “روحي انضبي” أفضل لك كي لا أرد عليك بطريقه تليق بك اكثر“.

لا بد من تذكير الممثلة باميلا الكيك ان فضل شاكر لا يزال متوارٍ عن الانظار في ملف حوادث “عبرا” منذ حزيران 2013 عندما وقعت المواجهة بين الجيش اللبناني ومجموعات تابعة لـ أحمد الأسير ومن بينهم فضل شاكر، ما ادى الى استشهاد واصابة العشرات من عناصر الجيش اللبناني ما دفعه الى القيام بعملية أمنية استمرت لأكثر من اسبوع لاحق فيها كل من تورط في هذا العمل الأرهابي.