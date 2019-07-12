إليسا تتناسى خلافها مع مروان خوري وتتقدم قائمة المعزين في وفاة والدته

فُجع الفنان اللبناني مروان خوري، بوفاة والدته صباح ، الخميس، بعد صراع مع المرض حيث تدهورت الحالة الصحية لوالدته "نسيما مارون نطانيوس" خلال الأيام الماضية، كما قام بإلغاء حفله الذي كان من المقرر إقامته ، الجمعة، في لبنان، وتلقى المطرب التعازي من عدد من زملائه ومتابعيه.

إليسا تتجاهل خلافها مع مروان خوري

كان في مقدمة المعزين الفنانة إليسا، التي تناست خلافتها مع زميلها ونعت والدته عبر حسابها على تويتر وقالت: "فقدان الأم ما بيتعوّض والخسارة أكيد كبيرة.. الله يرحمها وانشالله تكون نفسها بالسما، وأحر التعازي لإلك ولعيلتك على فقدانكن الغالي".

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وكان هناك خلافًا قد وقع بين الفنان مروان خوري والفنانة إليسا، عقب نجاح أغنية "لو"، والتي جمعتهما منذ حوالي 4 سنوات، ورفض كل منهما أن يضم الأغنية لألبومه، كما رفض خوري وإليسا تسلم جائزة أحسن دويتو عنها في حفل الموريكس دور حينها.

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عاصي الحلاني وكارول سماحة وهشام حداد يعزون صديقهم

فيما عبر المطرب عاصي الحلاني عن حزنه لوفاة والدة صديقه مروان خوري، ونعاها قائلًا: "أتقدم بأحر التعازي من الأخ والصديق الفنان مروان خوري برحيل والدته، وما أصعب رحيل الأم.. راجيًا من الله أن تكون نفسها في السماء ولكم من بعدها طول البقاء".

أما الإعلامي والممثل هشام حداد فقد قدم واجب العزاء لزميله وقال: "الله يرحم أمك يا خيي واللي خلف حدا متلك ذكراه مخلد لأبد الآبدين"، فيما كتبت الفنانة كارول سماحة رسالة تعازي لصديقها وقالت: "أبعث بأحر التعازي إلى صديقي العزيز مروان خوري، لا شيء يحل محل الأم، فهي الآن في سلام بعد كفاحها الطويل.. ابق قويًا كما أرادت دومًا أن تكون.. الله يرحمها".

فيما كتبت المطربة اللبنانية نجوى كرم، معزية صديقها مروان خوري، قائلة: "إن شالله تكون نفسها بالسما وان شالله تكون خاتمة أحزانك".

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