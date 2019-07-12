مدير مهرجان قرطاج: شيرين تُغنّي بإحساس.. وإليسا لا تُعجبني!

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""الخليج 365"" من بيروت: ضجّت مواقع التواصل الإجتماعي بتصريحات مدير مهرجان قرطاج مختار الرصاع الذي أثار غضب محبي الفنانين إليسا وجوليا بطرس وعاصي الحلاني وجورج وسوف خلال لقاء حواري عبر إحدى الإذاعات التونسية، حيث طالب البعض بعدم إجراء حوارات صحفية معه منعاً لإطلاق الإساءات بحق النجوم. ذلك بعد أن قال "إليسا لا تعجبني" مشيراً إلى أنها ليست "ملكة الإحساس" بل "الفنانة شيرين عبد الوهاب هي التي تُغنّي بإحساس".



وفيما قال عن جوليا بطرس "هاي الفنانة الي ما بتحبش تيجي.. وهي لا تعرف تغني بالأصل"، رأى أن الفنان جورج وسوف الملقب بـ"سلطان الطرب" قد انتهى، موضحاً أنه كان يحبه عندما كان بعز عطائه أما اليوم فهو يستحق التكريم!

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وردا على سؤال المحاور هادي زعيم حول اعتذار الفنانة شيرين عبدالوهاب عن حفلها خلال قرطاج، دافع عنها مؤكداً أنها اعتذرت عن جميع حفلاتها وليس فقط قرطاج، لافتاً إلى أنها كانت المرشحة الأولى بسبب نجاحها سابقًا في هذا المهرجان. وقال: بعد اعتذارها، تم الاتفاق مع الفنان عاصي الحلاني! فانقلب الغضب في هذا الموقف ضد المذيع التونسي الذي طالبه جمهور "عاصي" بالإعتذار لأنه عبّر عن استغرابه لاستبدال شيرين بـ"عاصي" باعتباره لم يعد من نجوم الصف الأول!

ويبدو أن الجمهور لم يصمت على تصريحاته، بل واجهها، فيما يلي عيّنة من التعليقات: