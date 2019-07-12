شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. كيف غازل راغب علامة جمهوره قبل حفله بتونس؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان اللبناني "راغب علامة" عبر حسابه الشخصي على "انستجرام" فيديو تشويقيا يجمع بين عدة أغانى له منها "اللى باعنا خسر دلعنا" و"صدفة" وعلق عليه قائلا:" تونس لاسمك قلت موالي.. إنتي ما غبتي يوم عن بالي لاقونى بقرطاج 3 آب بحبكن برشا". يذكر أن راغب علامة يحيي حفلا غنائيا يوم 3 أغسطس المقبل في تونس ضمن حفلات وليالي مهرجان قرطاج الدولي في دورته الـ55 علي مسرح قرطاج الأثري الكبير. Advertisements



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. كيف غازل راغب علامة جمهوره قبل حفله بتونس؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.