شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية محمد رمضان مع كمسرى أتوبيس النقل العام بعد إشادة عمر الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الفنان محمد رمضان فيديو له خلال وجوده كضيف فى أحد البرامج التليفزيونية، ويظهر داخل الفيديو مكالمة هاتفية للفنان عمر الشريف الذى عبر عن تشجيعه لرمضان، وأكد أنه سوف يكون أحسن ممثل فى مصر فى المستقبل ويأخذ مكان عمر الشريف وذلك لثقل موهبته الفنية التى لاحظها.

وعلق رمضان على الفيديو وكتب قائلا: "أستاذنا ونجمنا العالمي الراحل الله يرحمك ويسكنك فسيح جناته يا صاحب القلب الأبيض .. لا أنسى ذكرى وفاتك وأيضاً لا أنسى كلماتك عني كان عمري تسعة عشر عاماً في عز بدايتي الصعبة وكنت على وشك اليأس كلامك أعطاني الصبر والقوة وجعل طموحي ليس له حدود ( بعد البرنامج خرجت من ماسبيرو وركبت أتوبيس هيئة النقل العام من محطة عبد المنعم رياض متجه إلى بيتى فى المنيب ومن فرحتى قلت للكمسرى وأنا باخد منه تذكرة الأتوبيس الكلام اللي عمر الشريف قاله عني افتكرني مجنون".

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وجاءت التعليقات على ماكتبه محمد رمضان عبر حسابه الخاص على إنستجرام وسط ذهول المتابعين، وكانت أغلبها داعمة لرمضان منها : أنت قصة كبيرة، تستاهل يا نجم، تستاهل يا أسطورة، الله يرحمه قال الصح وغيرهم الكثير.

يذكر أن رمضان تفوق فى مجال التمثيل والغناء أيضا ودائما ما تصل أعماله تريند خاصة الأغانى التى يصورها على طريقة الفيديو كليب، ومن المقرر طرح أغنية جديدة له قريبا بالمشاركة مع النجم المغربى سعد لمجرد.