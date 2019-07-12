شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا يحارب هانى شاكر مطربى المهرجانات بحفلات الساحل الشمالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خاطب الفنان هاني شاكر نقيب الموسيقيين مأمور قسم مارينا بضرورة منع المطربيين ممن يطلقون على أنفسهم مطربى المهرجانات من الغناء في حفلات الساحل الشمالي، خاصة وأنهم غير أعضاء وغير مقيدين في نقابة الموسيقيين.

من جانب آخر أغلقت نقابة المهن الموسيقية باب الترشح لعضوية مجلس الإدارة ومنصب النقيب بعد الحصول على موافقة هيئة قضايا الدولة على الإشراف على كل ما يخص العملية الانتخابية وفقا لنصوص القانون.

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وتقدم نقيب الموسيقيين الفنان هانى شاكر النقيب الحالى والفنان مصطفى كامل بأوراقهم على مقعد نقيب الموسيقيين.

كما تقدم للمنافسة على عضوية مجلس إدارة النقابة 46 عضوا وهم: "مصطفى حلمى إبراهيم، حسن فكرى عبد الله، داود محمد سمير جميعي، على عبد الحليم على عبد السلام، سيد جودة أحمد مبارك، عاطف إمام فهمي، محسن سيد أحمد مرسي، محمود خالد محمود صقر، عاصم أحمد إبراهيم المنياوي، محمد فاروق الشافعي، وغيرهم.