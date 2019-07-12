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شكرا لقرائتكم خبر عن كندة علوش تتغزل فى زوجها عمرو يوسف.. اعرف قالتله إيه؟ والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت الفنانة السورية "كندة علوش" رسالة حب إلى زوجها الممثل المصري "عمرو يوسف"، الذي تحرص دائما علي توجيه بعض الكلمات الرومانسية له والتعبير عن مشاعرها تجاهه ولابنتهما "حياة"، من خلال نشر بعض الصور لهم والتعليق عليها.
ونشرت عبر حسابها الشخصي علي موقع الصور والفيديوهات "انستجرام" صوره من أحدث جلسة تصوير خضعت لها، وعلقت عليها :" "في بحر من الناس عيوني دائما تبحث عنك".
يذكر أن كندة احتفلت بزواجها من عمرو يوسف في أحد الفنادق في يناير 2017 ووضعت ابنتهما "حياة"، في نوفمبر2018، وقد ابتعدت عن الدراما الرمضانية هذا العام بسبب انشغالها بتربية ورعاية ابنتها "حياة"، وكان آخر عمل اجتمعا فيه الزوجين فيلم "هيبتا" الذى عرض فى عام 2016 وحقق نجاحا كبيرا وقت عرضه.
كنده علوش
كنده علوش
كنده علوش
كنده علوش
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