شكرا لقرائتكم خبر عن ليوناردو دى كابريو يخطط للزواج والإنجاب من صديقته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن النجم ليوناردو دى كابريو يخطط للزواج أخيراً وإنهاء العزوبية الذى يعيشها، فالنجم الذى سبق وارتبط بأكثر من فتاة آخرها عارضة الأزياء كاميلا مورنو لم يقدم على قرار الزواج إلى الآن، إلا أنه ووفقاً لما جاء خلال تقرير منشور على موقع US Weekly يستعد للإقدام على تلك الخطوة أخيراً.

وذكر التقرير أيضاً أن نجم هوليود يفكر جدياً فى الإنجاب من كاميلا بعد فترة طويلة من التفكير فى الأمر، وبالتالى فإن الإعلان عن الزواج قد يكون قريباً خلال الفترة المقبلة مع عارضة الأزياء الشهيرة التى ترتبط به منذ فترة، خاصة أنهما على وفاق كبير فى التفاهم رغم فارق السن الكبير بينهما.