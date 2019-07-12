شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. الأردنية علا الفارس تصنع سيارتها فى بريطانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تواجدت الإعلامية والممثلة الأردنية علا الفارس فى بريطانيا خلال الفترة الأخيرة للمشاركة فى عدة مشاريع أبرزها تواجدها فى مصنع لصناعة السيارات، للمشاركة فى الاحتفال بمرور 100 عام على بداية مشوار المصنع.

وظهرت علا فى جولة من داخل المصنع لتتفقد كل ما يحدث داخله وجميع الخطوات المحترفة للوصول للنتيجة المبهرة التى يراها العالم، وكثرت تساؤلات المتابعين فمنهم من سألها عن لون السيارة التى ترغب فى تصنيعها بشكل خاص لعلا، فأجابت: اللون التركوازى والكثير غير ذلك من الأسئلة.

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تقدم علا حاليا برنامجها الذى كانت تحلم به منذ بداية مشوارها والذى يعرض على إحدى القنوات الفضائية، وهو برنامج حوارى يناقش أغلب القضايا التى يواجهها المجتمع.