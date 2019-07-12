فيديو.. إصابة الفنان الإماراتى عبد الله بوعابد بـ"جلطة" ونقله إلى المستشفى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب الفنان الإماراتى عبد الله بوعابد، بجلطة خفيفة نقل على إثرها لمستشفى خليفة برأس الخيمة، لتلقى العلاج.
وطمأن بوعابد، جماهيره ومحبيه، من خلال مقطع فيديو نشره الفنان الكويتى طارق العلى، عبر حسابه على تويتر، أكد فيه تعرضه لجلطة خفيفة وأنه سيعود قريبا لممارسة عمله مرة أخرى.
فيما طالب العلى، الدعاء بالشفاء للفنان بوعابد، قائلا: "ادعوا لأخونا الفنان الإماراتى عبدالله_بوعابد بعد تعرضه لجلطة خفيفة، ويرقد حاليا فى مستشفى خليفة برأس الخيمة".
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