بالفيديو: شاهد لحظة غرق نجم مسرح مصر في البحر

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنان محمد أنور نجم مسرح مصر، والذي كاد أن يغرق في البحر أثناء قضاء إجازته بمنطقة الساحل الشمالي بمحافظة مرسى مطروح، وقام صديقه الفنان أوس أوس بتنفيذ مقلب فيه بتخويفه، عن طريق سواقة لانش في البحر بسرعة كبيرة ليسقط أنور في البحر، وأخذ يصرخ ويقول: «لا هغرق»، وخاصة أنه يخاف من البحر ولا يجيد السباحة، وظهر في الفيديو وهو يرتدي لايف جاكيت.
يذكر أن، محمد أنور شارك في رمضان من خلال مسلسل البرنسيسة بيسة، وهو من بطولة مي عزالدين، والفنانة بوسي، وسامى مغاوري، وأمير المصري، حجاج عبدالعظيم، وآخرين، من إخراج أكرم فريد.
شاهدي الفيديو :
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