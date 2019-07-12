كريم محمود عبد العزيز ينشر صورة لوالدته فهل تشبهه؟

يهتم الفنان كريم محمود عبد العزيز بالتواصل مع متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر أخباره الفنية، وقليلاً ما يتطرق لحياته العائلية والخاصة؛ إلا أنه هذه المرة قد خالف هذا المبدأ.

وشارك كريم هذه المرة متابعيه عبر حسابه على إنستجرام، بصورة نادرة لوالدته جيلان زويد مع والده الراحل محمود عبد العزيز في إحدى المناسبات، وتجلس خلفهما الفنانة صباح.

وعلق كريم محمود عبد العزيز على الصورة «عندما تجتمع الأصالة والعراقة والرقي أبويا وأمي».



