- 1/2
- 2/2
يهتم الفنان كريم محمود عبد العزيز بالتواصل مع متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بنشر أخباره الفنية، وقليلاً ما يتطرق لحياته العائلية والخاصة؛ إلا أنه هذه المرة قد خالف هذا المبدأ.
وشارك كريم هذه المرة متابعيه عبر حسابه على إنستجرام، بصورة نادرة لوالدته جيلان زويد مع والده الراحل محمود عبد العزيز في إحدى المناسبات، وتجلس خلفهما الفنانة صباح.
وعلق كريم محمود عبد العزيز على الصورة «عندما تجتمع الأصالة والعراقة والرقي أبويا وأمي».
كانت هذه تفاصيل خبر كريم محمود عبد العزيز ينشر صورة لوالدته فهل تشبهه؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.