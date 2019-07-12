أسماء لمنور تواسي مروان خوري في وفاة والدته

حرصت الفنانة المغربية أسماء لمنور، على مواساة صديقها الفنان مروان خوري بعد وفاة والدته؛ ناعية الفقيدة بكلمات من الحزن والأسى، ومواسية «مروان» في فجيعته.

ونشرت أسماء لمنور تغريدة لها عبر حسابها الرسمي على تويتر، وجهتها إلى مروان خوري؛ قائلة: «البقاء لله الله يصبر قلبك ياحبيبي.. حزنت لسماع الخبر، تعازيّ لكل العائلة الكريمة».

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وكانت أسرة الفنان اللبناني مروان خوري، قد أعلنت عن رحيل والدته السيدة نسيما مارون نطانيوس، ويشيع الجثمان من كنيسة السيدة عشميت، ثم ينقل لدفنها بمسقط رأسها بمزرعة التفاح بقضاء زعرتا.

ويقام العزاء يومي السبت والأحد في دار رعية كنيسة السيدة عشميت.

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كان مروان خورى قد أعلن اعتذاره عن حفله الغنائي الجديد في لبنان، والذي كان مقرراً له بعد غد، الجمعة، 12 يوليو الجاري.

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وقال مروان عبر حسابه على «تويتر»: «أود أن أقدم اعتذاري الشديد لكل المحبين، وخصوصاً الذين حجزوا لحفلة الجمعة 12 يوليو في منتجع L’Arc بمغدوشة».

وأضاف: «عدم تمكني من إحياء الحفل في وقته، وتأجيله إلى موعد آخر يعلن عنه في حينه، وذلك لأسباب صحية عائلية قاهرية، وشكراً لكم لتفهّمكم».

