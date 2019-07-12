اوس اوس وحمدي الميرغني، يحضران لأولى بطولاتهما الدرامية

قال الفنان محمد أسامة نجم «مسرح مصر»، الشهير بـ«أوس أوس»: إنه يقوم حالياً مع الفنان حمدي الميرغني بالتحضير لمسلسل درامي كوميدي، بعنوان: «روحين في زكيبة»، من تأليف لؤي السيد، وإخراج محمد مصطفى، ومن إنتاج عبدالله أبوالفتوح.

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وأضاف أنه يشعر هو وحمدي الميرغني بالخوف والرعب من التجربة الجديدة، ومهتمان بكل حرف بالمسلسل الجديد.. ونقوم حالياً بجلسات عمل قوية استعداداً للمسلسل الجديد.

وكشف أوس أوس عن أنه يستعد لآخر مواسم مسرح مصر، ومن المنتظر أن يكون في عيد الأضحى المقبل.