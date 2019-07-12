كتب امير فتحي في الجمعة 12 يوليو 2019 02:47 مساءً - فاجأ مختار الرصاع، مدير مهرجان قرطاج الدولي، الجميع بالتصريحات النارية التي أطلقها بشأن عدد من الفنانين خلال حلوله ضيفاً على برنامج “كورنيش” الذي يذاع على أثير إذاعة “موزاييك أف أم” التونسية.
وتعليقاً على عدم مشاركة الفنانة اللبنانية إليسا في فعاليات المهرجان منذ عام 2009، قال إنها لا تعجبه وسخر من لقب “ملكة الإحساس” الذي يطلق عليها، مشيراً إلى أنه يناسب الفنانة اللبنانية نجوى كرم والمصرية شيرين عبد الوهاب أكثر.
واعتبر في المقابل أن الفنانة اللبنانية جوليا بطرس التي ترفض المشاركة في المهرجان لا تجيد الغناء.
وفي المقابل أعرب مقدم البرنامج عن استغرابه استبدال شيرين التي ألغت كل حفلاتها بالفنان اللبناني عاصي الحلاني، معتبراً أنه لم يعد من نجوم الصف الأول. وهو ما أثار موجة غضب في أوساط معجبي الأخير.
كانت هذه تفاصيل خبر تصريحات نارية من مدير مهرجان قرطاج الدولي.. إليسا “لا تعجبني” وليست ملكة الإحساس و جوليا بطرس لا تجيد الغناء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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