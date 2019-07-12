وفاة الناقد الفني يوسف شريف رزق الله

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

توفي الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي صباح اليوم الجمعة، 12 يوليو، عن عمر يناهز 77 عاما، إثر تعرضه لوعكة صحية.

ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، تخرج رزق الله في مدرسة “الجزويت” عام 1961، وهو الخامس على الجمهورية في شهادة الثانوية العامة، قبل أن يتخرج في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - قسم العلوم السياسية - جامعة القاهرة عام 1966.

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وعمل يوسف شريف محررا ثم رئيسا للتحرير للنشرات الإخبارية في مراقبة الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون، وأصبح رئيسا لقناة النيل الدولية من 1997 حتى عام 2002، كما شغل منصب رئيس قطاع التعاون الدولي بمدينة الإنتاج الإعلامي، ورئيسا لجهاز السينما بالمدينة.

الراجل عمل أيضا كمعد برنامج نادي السينما بالتليفزيون المصري الذي بدأ عام 1975 ثم برنامج أوسكار الذي بدأ عام 1980، وقدم العديد من البرامج السينمائية على القناة الثانية في التليفزيون المصري من إعداده .

كما شغل رزق الله منصب السكرتير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي منذ عام 1987، ثم أصبح مديرا فنيا للمهرجان منذ 2000، وشارك في لجان التحكيم في مهرجانات عديدة في فرنسا وإيطاليا وهولندا، وحصل على وسام الفنون والآداب بدرجة فارس من الحكومة الفرنسية، وكرمه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2018.