صوفيا لورين تعود للسينما من جديد بعد غياب 10 سنوات.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

عادت النجمة والممثلة الإيطالية صوفيا لورين، مرة آخرى لشاشات السينما، بعد غياب ما يقرب من 10 سنوات، حيث عادت للظهور فى فيلم جديد يحمل أسم The Life Ahead، وهو اقتباس من رواية رومان جارى La vie devant soi، والتى تم تحويلها لفيلم عام 1978 ونجح فى حصد جائزة الأوسكار انذاك.

ومن المقرر أن تلعب النجمة العالمية الحائزة على جائزة الأوسكار، شخصية تدعى “روزا”، وهى أحد الناجيات من حريق الهولوكوست، والتى ستنشئ رابطاً قوياً مع طفل يبلغ من العمر 12 عاماً يدعى “مومو” وهو أحد المهاجرين السنغال، وسيكون الفيلم الجديد من إخراج ابنها المخرج إدوارد بونتى.

ومن جانبه بدأ نجل النجمة العالمية بونتى، تصوير مشاهد الفيلم الأولى فى إيطاليا، وفى تصريح نقلته صحيفة فارتى عن النجمة البالغة من العمر 84 عاماً: الجمهور سيجد مفاجئة كبيرة للغاية فى الدور الذى أجسده داخل الفيلم الجديد، مضيفة “أبنى لن يقبل بأى شيء سوى أفضل ما لدى، انه يعرف كل ملامح وجهى، وسيخرج كل أعماقى فى التصوير.

ومن المقرر أن تشارك شركة Palomar فى انتاج الفيلم المنتظر، على ان يعرض فى شهر مارس عام 2020، بعد الانتهاء من التصوير فى ديسمبر المقبل.