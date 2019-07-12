فرحة هيستيرية لأمل بوشوشة بعد تأهل الجزائر لنصف نهائي كأس إفريقيا.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

احتفلت الفنانة الجزائرية أمل بوشوشة بصعود منتخب بلدها للدور نصف النهائي من بطولة كأس أمم إفريقيا لعام 2019، والمقامة في مصر، وذلك بعد فوز المنتخب الجزائري على منتخب كوت ديفوار، بركلات الترجيح بنتيجة 4 – 3.

نجمة ستار أكاديمي ظهرت في مقطع فيديو احتفالي بعد انتهاء المباراة تقفز بين أحضان شقيقتها مروة بشكل قوي بين صرخات هيستيرية من الثنائي احتفالاً بفوز منتخب وطنهما.

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بوشوشة لم تكتف بهذا القدر من الاحتفال، حيث وجهت تهنئة خاصة للمنتخب الجزائري بتدوينة كتبت فيها: «للفريق الوطني الجزائري اقول انتم فرحتنا و املنا انتم من ترفعون عاليا رايتنا انتم من تغنون نشيدنا و تردده بفخر حناجرنا انتم ابناء الجزائر بالتوفيق».

من ناحية أخرى، تنتظر أمل بوشوشة عرض مسلسلها الجديد «دولار» الذي تشارك في بطولته أمام الفنان اللبناني عادل كرم، والعمل قصّة محمود إدريس، وسيناريو وحوار هشام هلال وحيدر الصفار، وإخراج سامر البرقاوي.