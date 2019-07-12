نيكول شيرزينجر تقضي سهرة ليلية صاخبة مع أصدقائها.. صور

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

تعد نيكول شيرزينجر واحدة من أكثر نجمات العالم تركيزا علي كل ما يتعلق بالموضة، و لذلك فان إطلالاتها دائما تحظي باهتمام المعنيين بالأزياء و الموضة من مختلف الاعمار.

وكانت النجمة العالمية البالغة من العمر 41 عاما، قد استمتعت بقضاء ليلية ممتعة مع عدد من اصدقائها و ابرزهم مغني الراب ماشين جان كيلي و صديقته شونتال جيفريز.

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وكانت نيكول شيرزينجر، قد ظهرت بإطلالة مميزة و خاطفة للأنظار فارتدت قبعة باللون الأسود و جاكيت جينز مع فستان جمع اللونين الابيض و الأحمر و هو واحد من تصميمات دار أزياء ” Maison Margiela ” ووصل سعره الي 510 جنية استرليني.

وكانت النجمة والمطربة الأمريكية الشهيرة نيكول شيرزينجر، قد وقعت كضحية من ضحايا الهاكرز، حيث تعرضت، لتسريب مجموعة هاكرز، لمقطع فيديو جنسي لها مع المتسابق البريطاني لويس هاميلتون، حيث تم تداوله بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعى.

وبحسب مصادر صحفية فإن تاريخ تصوير الفيديو يعود إلى عام 2015، حيث يحتضن فيه الثنائي بعضهما في أوضاع حميمية في السرير، ويتبادلان القبلات، ونشر من أرشيف هاميلتون أو شيرزينجر.