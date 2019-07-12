يوسف شريف رزق الله.. موسوعة السينما الناطقة

على عتبة التفاؤل كان يقف دائما بابتسامة تعد جزءا من ملامحه، وهدوء يعتبر من أبرز سماته.. إنه الناقد السينمائي المصري يوسف شريف رزق الله، الذي توفي، الجمعة، بعد صراع مرير مع مرض الفشل الكلوي، عن 74 عاما.

أدرك رزق الله منذ صغر سنه وحداثة عهده بالحياة أن الطموح سر النجاح، وأن إنسانا بلا طموح أشبه بطائر كسير الجناج من الصعب أن يُحلّق في السماء بين الطيور، لذا لا تندهش إذا علمت أنه تخرج في مدرسة الجزويت عام 1961 وجاء ترتيبه الخامس على الجمهورية في شهادة الثانوية العامة، والتحق بعد ذلك بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعه القاهرة، وكان من المتميزين بين أبناء دفعته وتخرج عام 1966.



وفي عام 1968، التحق بالعمل في التلفزيون المصري وبدأ معداً لمجموعة من البرامج الخفيفة، ومثّل برنامج "نادي السينما" نقلة في مشواره حيث عمل معداً للبرنامج الذي كان يحظى بنسبة مشاهدة عالية وتدرج في العمل حتى أصبح رئيس تحرير للنشرات الإخبارية، وفي عام 1980 تولى إعداد برنامج "أوسكار".





اكتشف القائمون على العمل بالتلفزيون المصري أن يوسف شريف رزق الله يجيد التحدث بـ3 لغات، هي: الفرنسية والإيطالية والإنجليزية، لذا استُعين بمهارته في القيام بمهام المراسل، وسافر لتغطية مهرجانات السينما العالمية للتلفزيون المصري ومنها مهرجان فينسيا وكان.

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وفي عام 1978، تولى رئاسة "جمعية الفيلم" واستمر في هذا الموقع حتى عام 1994، ثم رئاسة قناة النيل الدولية عام 1997، وشغل مناصب عديدة منها رئيس قطاع التعاون الدولي في مدينة الإنتاج الإعلامى ورئيس جهاز السينما.

وتعد علاقته مع مهرجان القاهرة السينمائي "علاقة متينة"، بدأت منذ اختيار الراحل سعد الدين وهبة لرئاسة المهرجان الذي أُعجب بموهبة رزق الله، ولذا تم تعيينه مديراً فنياً للمهرجان، وكان من الممكن أن يصبح رئيساً لمهرجان القاهرة السينمائي لكنه اعتذر عام 2013، ورُشحت بدلاً منه الناقدة ماجدة واصف، كما تم ترشيحه أيضا عام 2017 ليعتذر للمرة الثانية بسبب حالته الصحية، ورشح المنتج محمد حفظي لتولي المهمة.





وكرمت إدارة مهرجان القاهرة في دورته الـ40 يوسف شريف رزق الله بسبب جهوده الكبيرة وإسهاماته المتميزة للنهوض بحال المهرجان، كما منحته الحكومة الفرنسية وسام الفنون والآداب.

وكان رزق الله أشبه بموسوعة سينمائية ناطقة، وبرزت موهبته في تقديم البرامج التي تهتم بالسينما العالمية، مثل: "أيام وليالي"، و"سينما في سينما"، و"نادي السينما" الذي قدمه مع الإعلامية درية شرف الدين.

وفي عام 2014، عرف المرض طريقه إلى جسد رزق الله، حيث أصيب بفشل كلوي، إلا أنه كان حريصاً على العمل حتى آخر لحظة في حياته، ليظل خالداً في ذاكرة الجمهور مهما مرت الأيام وتعاقبت السنوات.