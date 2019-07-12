تاتيانا مرعب تزف لمتابعيها خبراً سعيداً

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""الخليج 365"" من بيروت: أعلنت الممثلة اللبنانية تاتيانا مرعب خبراً سعيداً لمتابعيها عبر حسابها الخاص على "إنستغرام". حيث نشرت مجموعة صور من حفل الـBabyShower برفقة الأهل والأصدقاء، وظهرت وهي تحمل حذائين أحدهما باللون الزهري والأخر بالأزرق في إشارة منها إلى أنها وزوجها سعد سعد سيُرزقان قريباً بتوأم بنت وصبي وسيكونان أخوة لابنها سيمون البالغ من العمر خمسة سنوات.



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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.