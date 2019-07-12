شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة والدة الفنانة داليا مصطفى.. وتشييع الجنازة من مسجد الحصرى بأكتوبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت، اليوم الجمعة، والدة الفنانة داليا مصطفى، وأقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة الجمعة فى مسجد الحصرى فى أكتوبر. كانت داليا مصطفى قد طالبت متابعيها عبر حسابها الشخصى على "انستجرام"، بالدعاء لوالدتها لمرضها، وكتبت: "ادعو لأمى.. الدعاء يغير القدر". Advertisements وتبدأ الفنانة داليا مصطفى تصوير مشاهدها فى مسلسل "حواديت الشانزليزية" الشهر المقبل فى الديكورات الخاصة بها ضمن أحداث المسلسل، وتجسد دور زوجة بطل العمل إياد نصار وتتهم بقتله خلال الأحداث، والعمل من إنتاج شركة سينرجى، وتعتمد القصة على بطل و4 نساء.

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