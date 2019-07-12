شكرا لقرائتكم خبر عن أشرف زكى ينعى يوسف شريف رزق الله: وداعا عاشق السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعي الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية ورئيس أكاديمية الفنون الناقد السينمائي "يوسف شريف رزق الله" الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة عن عمر يناهز 77 بعد صراع طويل مع المرض.

ونشر عبر حسابه الشخصي علي انستجرام صورة ليوسف شريف علق عليها:" وداعا الناقد الكبير استاذ الأجيال عاشق السينما يوسف شريف رزق الله".

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وتوفى الناقد السينمائى يوسف شريف رزق الله، المدير الفنى لمهرجان القاهرة السينمائى، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 77 عاما.

وعمل رزق الله رئيسا لتحرير النشرات الإخبارية فى مراقبة الأخبار باتحاد الإذاعة والتلفزيون، ثم أصبح رئيسا لقناة النيل الدولية (1997-2002)، ثم شغل منصب رئيس قطاع التعاون الدولى بمدينة الإنتاج الإعلامى، ورئيسا لجهاز السينما بالمدينة، كما شغل منصب السكرتير الفنى لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى منذ عام 1987، ثم أصبح مديرا فنيا للمهرجان منذ 2000، وشارك فى لجان التحكيم فى مهرجانات عديدة فى فرنسا وإيطاليا وهولندا، ونال وسام الفنون والآداب بدرجة فارس من الحكومة الفرنسية، وكرمه مهرجان القاهرة السينمائى الدولى عام 2018.