شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم الفن والأدب ينعون الناقد السينمائى يوسف شريف رزق الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة بشري الناقد السينمائي "يوسف شريف رزق الله" المدير الفنى لمهرجان القاهرة السينمائى الذي توفى صباح اليوم الجمعة عن عمر يناهز 77 عاما بعد صراع مع المرض.

حيث نشرت عبر حسابها الشخصي علي "انستجرام" صورة له علقت عليها:"وداعا موسوعة السينما العالمية ....المصرى المخلص لعمله و المثقف الاستثنائى والخلوق المحترم استاذنا جميعا...يوسف شريف رزق الله ...حزن كبير يسيطر على الأوساط الثقافية والفنية".

كما عبر السيناريست "مدحت العدل" عن حزنه الشديد بفقدان الناقد السينمائي حيث نشر عبر موقع التغريدات الشهير "تويتر" تغريدة جاء فيها :"حينما تعشق السينما حد سريانها في دمك ..حينما تكون نبيلاً وصادقاً وأستاذاً بحق لكل من يراك ويستمع إليك ..حينما تحب وطنك فتتفاني فيما تفعل دون ادعاء ..يحبك الجميع ويحترمك الشعب بكل طبقاته ..هذا هو أستاذنا يوسف شريف رزق الله ..رحمه الله وغفر له وأدخله فسيح جناته".

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يذكر أن يوسف شريف من مواليد 5 سبتمبر1942 اشتهر بتقديمه لبرامج "أوسكار، سينما فى سينما، وأيام ليالى"، كما شارك الإعلامية درية شرف الدين فى تقديم الكثير من حلقات برنامجها الشهير "نادي السينما". وعمل رئيسا للتحرير للنشرات الإخبارية فى مراقبة الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون. ثم أصبح رئيسا لقناة النيل الدولية (1997-2002)، ثم شغل منصب رئيس قطاع التعاون الدولى بمدينة الإنتاج الإعلامى، ورئيسا لجهاز السينما بالمدينة، كما شغل منصب السكرتير الفنى لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى منذ عام 1987، ثم أصبح مديرا فنيا للمهرجان منذ 2000، وشارك فى لجان التحكيم فى مهرجانات عديدة فى فرنسا وإيطاليا وهولندا، ونال وسام الفنون والآداب بدرجة فارس من الحكومة الفرنسية، وكرمه مهرجان القاهرة السينمائى الدولى عام 2018.