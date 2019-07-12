شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عبد الجليل ينعى الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعي الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما بمزيد من الحزن والأسي وفاة الناقد السينمائى الكبير يوسف شريف رزق الله والذي توفي فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة ، عن عمر ناهز 77 عاما.

وعبر عبد الجليل عن حزنه الشديد لفقدانه ذاكرآ أن خبر وفاته كان صادما، حيث كان الراحل علما من أعلام النقد السينمائى الملتزم والمتطور المواكب دائما للعصر.

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وتقدم عبد الجليل بخالص التعازى لأسرة الراحل وللوسط السينمائى والنقدي متمنيا من الله أن يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان وان يتغمد الفقيد برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته.