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خالد عبد الجليل ينعى الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعي الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما بمزيد من الحزن والأسي وفاة الناقد السينمائى الكبير يوسف شريف رزق الله والذي توفي فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة ، عن عمر ناهز 77 عاما.

 

وعبر عبد الجليل عن حزنه الشديد لفقدانه  ذاكرآ أن خبر وفاته كان صادما، حيث كان الراحل  علما من أعلام النقد السينمائى الملتزم والمتطور المواكب دائما للعصر. 

 

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وتقدم عبد الجليل بخالص التعازى لأسرة الراحل وللوسط السينمائى والنقدي متمنيا من الله أن يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان وان يتغمد الفقيد برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته.

 

 

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