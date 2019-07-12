خالد عبد الجليل ينعى الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعي الدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة للسينما بمزيد من الحزن والأسي وفاة الناقد السينمائى الكبير يوسف شريف رزق الله والذي توفي فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة ، عن عمر ناهز 77 عاما.
وعبر عبد الجليل عن حزنه الشديد لفقدانه ذاكرآ أن خبر وفاته كان صادما، حيث كان الراحل علما من أعلام النقد السينمائى الملتزم والمتطور المواكب دائما للعصر.
وتقدم عبد الجليل بخالص التعازى لأسرة الراحل وللوسط السينمائى والنقدي متمنيا من الله أن يلهمهم جميعهم الصبر والسلوان وان يتغمد الفقيد برحمته الواسعه ويسكنه فسيح جناته.
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