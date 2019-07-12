شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة نسرين طافش بين الوهم والحقيقة.. مغردون يؤكدون وفاتها بحادث وترد بتهنئة الجزائر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوما بعد يوما تصبح منصات التواصل الاجتماعى، مادة خصبة للشائعات، آلاف الأخبار الكاذبة يتداولها مستخدمى هذه المواقع دون التحقق من صدق المعلومة من عدمها.



نسرين طافش فى إيطاليا

كان آخر هذه الشائعات وفاة الفنانة السورية نسرين طافش، فى حادث سير بسيارتها أمس الخميس، حيث تناقل عدد من مستخدمى تويتر وصفحات فيسبوك خبر وفاتها، حيث قالت صفحات باسم دمشق اليوم ومدينة اربد: "وفاة الفنانة نسرين طافش بحادث سير على جسر نعيمة".





وما بين الحقيقة والشائعات، خرجت الفنانة نسرين، عبر حسابها على تويتر، مساء الخميس، لتهنئ المنتخب الجزائرى فوزه على منتخب ساحل العاج وتأهله لنصف نهائى بطولة الأمم الإفريقية فى مصر، وقبلها نشرت عدة صور لها تؤكد تواجدها فى مدينة ميلان الإيطالية وليست فى سوريا.

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أحدث ما نشرته نسرين عبر انستجرام

يشار أن نسرين طافش، طرحت مؤخرا أحدث أعمالها الغنائية بعنوان "​عالحب روح وسلملى​" وذلك على قناتها الرسمية بموقع يوتيوب، مطلع الشهر الجارى، بعد الدعاية لها خلال الفترة الماضية عبر حساباتها بمواقع السوشيال ميديا.



نسرين طافش

وتعمل نسرين هذه الفترة على تقديم أكثر من أغنية جديدة بشكل منفرد، حيث طرحت مؤخرًا أغنية "نظرة لعينى"، من ألبومها الجديد "الحلوة"، وهى من كلمات حياة أسبر وألحان فضل سليمان، إضافة إلى أغنية "نجمة قطبية" باللهجة الجزائرية، التى أهدتها للجزائر بلد والدتها.



نسرين