شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سلامة ينعى يوسف شريف رزق الله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر المخرج المصرى "عمرو سلامة" عن حزنه الشديد لوفاة الناقد السينمائى "يوسف شريف رزق الله " الذى وافته المنية صباح اليوم الجمعه عن عمر يناهز 77 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، وقدم التعازى لكل محبيه، مؤكدا على أهميته كأحد أهم النقاد السينمائيين فى العالم .

نشر سلامة صورة ليوسف شريف عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" علق عليها:" مع السلامة يا من أحببتنا فى السينما دائما خالص التعازى لذويه وكل محبين السينما لفقدان واحد من أهم النقاد السينمائين فى مصر والعالم" .

Advertisements

كما نشر "أحمد رزق الله" نجل الناقد السينمائى عبر صفحته الشخصيه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" " البقاء لله. يوسف شريف رزق الله اتوفى ربنا يرحمك يا أعظم وأطيب راجل في الدنيا مضيفاَ: "صلاة الجنازة علي حبيبي يوسف شريف بعد صلاة الجمعة بمسجد السطان حسين بمصر الجديدة (بطريق العروبة- صلاح سالم أمام قصر البارون)"