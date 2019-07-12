شكرا لقرائتكم خبر عن "القاهرة السينمائى" ناعيا يوسف رزق الله: علامة فريدة فى عالم السينما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، فى بيان له اليوم الجمعة، المدير الفنى للمهرجان، الناقد السينمائى الكبير يوسف شريف رزق الله، الذى وافته المنية صباح اليوم عن عمر ناهز 77 عامًا.

وذكر المهرجان فى بيان الجمعة، أن الراحل أب روحى لكل العاملين بالمهرجان وقامة السينمائية وإعلامية الكبرى ساهمت فى قيادة دفة المهرجان على مدار أربعين عامًا، منذ أن كان سكرتيرًا فنيًا له عام 1978، ومديره الفنى منذ عام 2000، ليساهم بكل جهده فى دفع المهرجان للأمام، بعد أن منح الحياة السينمائية عمره وتتلمذ على يديه أجيال متعاقبة من النقاد والسينمائيين.

Advertisements

وأضاف أن "الراحل علامة الفريدة فى عالم السينما ليس فى مصر فقط بل والعالم العربى أجمع، وإنسان بكل ما تحمله الكلمة من معانى النبل والشرف".