شكرا لقرائتكم خبر عن بعد القبض عليه .. تعرف على التهم الموجهة للمطرب العالمى R. Kelly والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت الشرطة الفيدرالية الأمريكية، القبض على المغنى العالمى R. Kelly، أمس، فى مدينة شيكاغو، بتهمة الإتجار الجنسى وتسهيل الجنس للراغبين.

وبحسب وسائل أعلام أمريكية، فإن المغنى العالمى، متورط فى ثلاثة عشر تهمة مختلفة، منها استغلال الأطفال فى تصوير المواد والأفلام الإباحية وعرقلة العدالة.

ومن المقرر نقل كيلي، إلى مدينة نيويورك الأمريكية، استعدادا لمحاكمته فى تلك التهم التى وجهت اليه، بالإضافة إلى فتح قضايا اعتداء جنسي يعود تاريخها إلى أواخر عام 1990.

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ووجهت إلى كيلي فى الفترة الأخيرة، 10 تهم تتعلق بالإساءة الجنسية فى فبراير الماضى، والتى سوف يتم ضمها إلى قوائم التهم التى يواجهها، بحسب صحيفة فاريتى.

وتعتبر اكبر التهم الموجهه إلى كيلي، هى الاعتداء الجنسي الاجرامى المشدد، والتى تصنف جنايه من الفئة العاشرة ويعاقب عليها القانون الأمريكي بالسجن من 6 أشهر إلى 30 عاماً اذا تم إدانة المتهم، بالإضافة الى تهمة الاساءة الجنسية للضحية.