شكرا لقرائتكم خبر عن "نادى السينما ونجوم وأفلام".. كيف شكل يوسف رزق الله وجدان جيل كامل سينمائيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ارتبط اسمه بالسينما منذ أكثر من 50 عاماً، وبمهرجان القاهرة السينمائى ما يزيد على 30 عاماً، لعب فيها دوراً مهماً كمدير فنى للمهرجان على اختلاف رؤسائه، يوسف شريف رزق الله الذى رحل عن عالمنا اليوم الجمعة بعد صراع مع المرض.

تخرج رزق الله فى مدرسة الجيزويت، وكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، لم يدرس السينما أكاديميا، ولكنه فضل أن يلتحق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بعد أن حصل على مجموع كبير فى الثانوية العامة، وجاء فى ترتيب أوائل الجمهورية خامسًا، اعتاد ارتياد دور السينما منذ طفولته بمصاحبة والديه، كان يتابع مجلة "راديو موند" التى كانت تصدر باللغة الفرنسية، وتهتم بالفنون شارك فى مسابقة تنظمها المجلة أسبوعيا ليفوز بجائزة عبرة عن زيارة لاستوديو تصوير فيلم "أنا حرة" للكاتب إحسان عبد القدوس وإخراج صلاح أبو سيف.

ولم يقتصر دوره على المهرجان فقط، بل ساهم فى تكوين وجدان أجيال متتالية من خلال برامجه الأشهر سواء كمعد أو مقدم فكانت نافذة واسعة لكثيرين على السينما العالمية منها «نادى السينما»، «أوسكار»، «نجوم وأفلام» عن رواد السينما المصرية، «تليسينما»، «ستار» ، و«سينما فى سينما»، «الفانوس السحرى» و«سينما رزق الله».

"نادى السينما" عام 1975 – "أوسكار" عام 1980

كلف يوسف شريف رزق الله، ببرنامج نادى السينما عام 1975، وطلب التعاقد على مجموعة من الأفلام لعرضها، واختار دكتورة درية شرف الدين لتقديم البرنامج السبت من كل أسبوع حتى عام 1980، وبعدما انفصلت القناة الأولى عن الثانية، أعد برنامجا آخر بعنوان "أوسكار" يشرح فيه لماذا حصل هذا الفيلم على هذه الجائزة سواء فى مجال التصوير او التمثيل أو الإخراج، ليستمر عرض البرنامجين سويا، فكان "نادى السينما" يُعرض يوم السبت و "أوسكار" يُعرض يوم الخميس.

برنامج "نجوم وأفلام" (1980 – 1981)

كان عبارة عن سهرة يستضيف فيها البرنامج كل أسبوع شخصية سينمائية لعرض تاريخها السينمائى، وسعى من خلاله لتكوين مكتبة سينمائية للتليفزيون عن رواد السينما المصرية، وكان أشهر ضيوفه؛ مارى كوينى، هدى سلطان، يوسف شاهين، وشكرى سرحان، لكن البرنامج توقف لأسباب غامضة – بحسب يوسف شريف رزق الله – أرجعها لنفسنة البعض بعد نجاح البرنامج.

برنامج "تليسينما" (1981 – 1995)

البرنامج يتناول تحليل الأفلام الأجنبية المعروضة خلال أسبوع ومناقشتها ويعرض لمدة نصف ساعة.

Advertisements

برنامج "ستار" 1986- 1994

وتدور فكرة البرنامج حول لقاء مع نجم أمريكى يتواجد فى استوديوهات هوليود، وكان التلفزيون المصرى يسجل أسئلة الناقد الراحل على شريط، ليجيب عليا الضيف وبعد ذلك تدمج النسختين معا ليصبحا شريطا واحدا، ثم يعرض خلال الحلقة فيلما للضيف، وكان مش أشهر الضيوف "جوليا روبرتس" وميريل ستريب وكيرك دوجلاس.

برنامج "سينما × سينما" (1994 – 2004)

كان البرنامج على القناة الثانية ويعرض أخبار السينما والاحتفال بأعياد ميلاد الفنانين بالإضافة إلى إيرادات الأفلام ولآخر أخبار المهرجانات السينمائية، ثم توقف البرنامج دون رجعة من أجل تقديم برامج تعليمية.

برنامج "الفانوس السحرى" على قناة نايل لايف (2004 – 2008)

أذيع على قناة المنوعات برئاسة سلمى الشماع وتم تسجيله فى استوديو يتبع القنوات المتخصصة فى مدينه الإنتاج الإعلامى.

برنامج "سينما رزق الله" على قناة نايل لايف ( 2008- 2010)

توقف بعد قيام ثورة يناير مباشرة رغم الحديث عن تطويره قبل عام 2011 .