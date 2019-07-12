"الجونة السينمائي" ينعي يوسف رزق الله: كان ملهمًا لعشاق الفن السابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعى الجونة السينمائي، الناقد الكبير يوسف شريف رزق، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ونشر صورته عبر الصفحة الرسمية للمهرجان على موقع "إنستجرام".

وجاء التعليق على الصورة "ينعي مهرجان الجونة السينمائي الناقد الكبير والمدير الفني لمهرجان القاهرة يوسف شريف رزق الله، الذي رحل عنا صباح اليوم بعد مسيرة حافلة بالإسهامات من خلال كتاباته الثرية عن السينما وبرامجه السينمائية التي تربى عليها أجيال من صناع السينما في العالم العربي".

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وأكد القائمون على الجونة السينمائي، أن حياة رزق الله المهنية أثرت بشكل ملحوظ في صناعة السينما، ليصبح علمًا من أعلام النقد السينمائي وملهمًا لأجيال كثيرة من عشاق الفن السابع لعقود عديدة.

يُذكر أن الناقد يوسف شريف رزق الله عمل رئيسًا لتحرير النشرات الإخبارية فى مراقبة الأخبار باتحاد الإذاعة والتلفزيون، ثم أصبح رئيسا لقناة النيل الدولية (1997-2002)، ثم شغل منصب رئيس قطاع التعاون الدولي بمدينة الإنتاج الإعلامى، ورئيسًا لجهاز السينما بالمدينة، كما شغل منصب السكرتير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي منذ عام 1987، ثم أصبح مديرًا فنيًا للمهرجان منذ 2000، وشارك في لجان التحكيم في مهرجانات عديدة في فرنسا وإيطاليا وهولندا، ونال وسام الفنون والآداب بدرجة فارس من الحكومة الفرنسية، وكرمه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2018.