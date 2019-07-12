وزيرة الثقافة تنعي يوسف شريف رزق الله: فقدنا مؤرخًا ومعلمًا للأجيال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

نعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله الذي غيبه الموت في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة ١٢ يوليو عن عمر يناهز ٧٧ عامًا.

وقالت وزيرة الثقافة إن الراحل أحد رموز النقد السينمائي ومؤرخًا ومعلمًا لاجيال عديدة، ووصفته بأنه موسوعة السينما العالمية والأب الروحي لنادي السينما، مشددة على أن الوسط الثقافي والسينمائي فقد أحد مبدعيه ممن ساهموا في تذوق وصناعة السينما .

يُذكر أن الراحل يوسف شريف رزق الله أحد أهم المؤرخين المصريين للسينما المصرية، عمل محررًا ثم رئيسًا لتحرير النشرات الإخبارية في مراقبة الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون، أصبح رئيسا لقناة النيل الدولية في الفترة من (1997-2002) ، ثم شغل منصب رئيس قطاع التعاون الدولي بمدينة الإنتاج الإعلامي، ورئيسا لجهاز السينما بالمدينة، عمل معدا لبرنامج نادي السينما بالتليفزيون المصري منذ 1975 وبرنامج "أوسكار" عام 1980، وقدم الكثير من البرامج السينمائية على القناة الثانية بالتليفزيون المصري.

شغل منصب السكرتير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي منذ عام 1978، ثم أصبح مديرًا فنيًا للمهرجان منذ 2000، وشارك في لجان التحكيم في مهرجانات عديدة في فرنسا وإيطاليا وهولندا ، نال وسام الفنون والآداب بدرجة فارس من الحكومة الفرنسية، وكرمه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2018.