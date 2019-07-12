يسري نصرالله ناعيًا يوسف رزق الله:"من أصدق اللي ادوا حياتهم للسينما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هانى صابر:

نعى المخرج الكبير يسري نصرالله، الناقد السينمائي الراحل يوسف شريف رزق الله، الذي وافته المنية صباح اليوم عن عمر يناهز الـ 77 عامًا.

وكتب يسري، عبر حسابه علي"فيسبوك" قائلاً: "عشرة عمر.. مش قادر أعبر عن إحساسي بالخسارة لفقدان واحد من أصدق وأنبل الناس إللي إدوا حياتهم للسينما.. مع السلامة يا يوسف، شهدي وسرور ويوسف شريف رزق الله..اتنين من أرق وأعذب الناس سابونا النهاردة".

يوسف شريف رزق الله عمل رئيسًا لتحرير النشرات الإخبارية فى مراقبة الأخبار باتحاد الإذاعة والتلفزيون، ثم أصبح رئيسا لقناة النيل الدولية (1997-2002)، ثم شغل منصب رئيس قطاع التعاون الدولي بمدينة الإنتاج الإعلامى، ورئيسًا لجهاز السينما بالمدينة، كما شغل منصب السكرتير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي منذ عام 1987، ثم أصبح مديرًا فنيًا للمهرجان منذ 2000، وشارك في لجان التحكيم في مهرجانات عديدة في فرنسا وإيطاليا وهولندا، ونال وسام الفنون والآداب بدرجة فارس من الحكومة الفرنسية، وكرمه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2018.