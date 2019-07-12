يسري نصرالله يعلن وفاة نجل الشاعر نجيب سرور بعد صراع مع المرض‎

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن المخرج يسري نصرالله، صباح اليوم الجمعة، عن وفاة المترجم والمصمم شهدي نجيب سرور، الذي شارك معه كممثل في فيلم "سرقات صيفية".

وكتب نصرالله، عبر حسابه علي"فيسبوك" قائلاً: " شهدي سرور ويوسف شريف رزق الله.. اتنين من أرق وأعذب الناس سابونا النهاردة.. يوم حزين".

وتوفي صباح اليوم الجمعة، المترجم والمصمم شهدي نجيب سرور، بعد صراع طويل مع مرض سرطان الرئة، في أحد مستشفيات الهند التي انتقل للعيش بها مع شقيقه ووالدته.

يُذكر أن شهدي سرور هو نجل الشاعر الكبير نجيب سرور، شارك في فيلم "سرقات صيفية" للمخرج يسري نصرالله في العام 1998، واتجه للعمل كمصمم مواقع، وبزغ عمله مع موقع "الأهرام ويكلي"، كما عمل على تطوير المواقع في روسيا، وانتقل للعيش في الهند، لكنه أصيب بمرض سرطان الرئة في مراحل صعبة ظل يعاني منها حتى رحيله.