"نقاد السينما المصريين" ناعية يوسف شريف رزق الله: "غرس حب السينما بالقلوب"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هانى صابر:

نعت جمعية نقاد السينما المصريين، الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة 12 يوليو عن عمر يناهز الـ 77 عامًا.

وكتبت جمعية نقاد السينما عبر حسابها على "فيسبوك": "تنعي جمعية نقاد السينما المصرية الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، أحد مؤسسي الجمعية والمدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي والمُعلم الذي غرس حب السينما في القلوب.. تغمده الله برحمته ومنح أهله ومحبيه الصبر والسلوان".

يوسف شريف رزق الله عمل رئيسًا لتحرير النشرات الإخبارية فى مراقبة الأخبار باتحاد الإذاعة والتلفزيون، ثم أصبح رئيسا لقناة النيل الدولية (1997-2002)، ثم شغل منصب رئيس قطاع التعاون الدولي بمدينة الإنتاج الإعلامى، ورئيسًا لجهاز السينما بالمدينة، كما شغل منصب السكرتير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي منذ عام 1987، ثم أصبح مديرًا فنيًا للمهرجان منذ 2000، وشارك في لجان التحكيم في مهرجانات عديدة في فرنسا وإيطاليا وهولندا، ونال وسام الفنون والآداب بدرجة فارس من الحكومة الفرنسية، وكرمه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2018.

