"القاهرة السينمائي" عن يوسف شريف رزق الله: الأب الروحي للمهرجان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

حرص القائمون على مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، برئاسة المنتج والكاتب محمد حفظي، على نعي المدير الفني للمهرجان الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الجمعة 12 يوليو، ومن المقرر تشييع جثمانه من مسجد السلطان حسين بمصر الجديدة عقب صلاة الجمعة.

وجاء في بيان المهرجان "بكل الحزن والأسى ننعي المدير الفني للمهرجان، الناقد السينمائي الكبير يوسف شريف رزق الله، الأب الروحي والأستاذ والمعلم والقامة السينمائية والإعلامية الكبرى الذي ساهم في قيادة دفة المهرجان على مدار أربعين عامًا، منذ أن كان سكرتيرًا فنيًا له عام 1978، ومديره الفني منذ عام 2000، ليساهم بكل جهده في دفع المهرجان للأمام، بعد أن منح الحياة السينمائية عمره وتتلمذ على يديه أجيال متعاقبة من النقاد والسينمائيين".

وتابع "وإذ تنعي إدارة المهرجان يوسف شريف رزق الله فإنها تودع الأب الروحي لكل العاملين في المهرجان، والعلامة الفريدة فى عالم السينما ليس في مصر فقط بل والعالم العربي أجمع، وتودع يوسف شريف رزق الله الإنسان بكل ما تحمله الكلمة من معاني النبل والشرف. رحمه الله وتغمد أهله ومحبيه بالصبر والسلوان" .

يوسف شريف رزق الله عمل رئيسًا لتحرير النشرات الإخبارية فى مراقبة الأخبار باتحاد الإذاعة والتلفزيون، ثم أصبح رئيسا لقناة النيل الدولية (1997-2002)، ثم شغل منصب رئيس قطاع التعاون الدولي بمدينة الإنتاج الإعلامى، ورئيسًا لجهاز السينما بالمدينة، كما شغل منصب السكرتير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي منذ عام 1987، ثم أصبح مديرًا فنيًا للمهرجان منذ 2000، وشارك في لجان التحكيم في مهرجانات عديدة في فرنسا وإيطاليا وهولندا، ونال وسام الفنون والآداب بدرجة فارس من الحكومة الفرنسية، وكرمه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2018.