خاص| تعرف على موعد ومكان جنازة يوسف شريف رزق الله

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

استيقظ الوسط الفني صباح اليوم الجمعة 12 يوليو على خبر حزين، إذ أعلن الناقد طارق الشناوي وفاة المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله عن عمر يناهز 77 عامًا، بعد وعكة صحية ألمت به مؤخرًا.

وقال الشناوي في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن يوسف رحل في المستشفى ومن المقرر تشييع جثمانه عقب أداء صلاة الجنازة عليه بعد صلاة الجمعة في مسجد السلطان حسين بمصر الجديدة بطريق العروبة صلاح سالم أمام قصر البارون.

يُذكر أن الناقد يوسف شريف رزق الله عمل رئيسًا لتحرير النشرات الإخبارية فى مراقبة الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون، ثم أصبح رئيسا لقناة النيل الدولية (1997-2002)، ثم شغل منصب رئيس قطاع التعاون الدولي بمدينة الإنتاج الإعلامى، ورئيسًا لجهاز السينما بالمدينة، كما شغل منصب السكرتير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي منذ عام 1987، ثم أصبح مديرًا فنيًا للمهرجان منذ 2000، وشارك في لجان التحكيم في مهرجانات عديدة في فرنسا وإيطاليا وهولندا، ونال وسام الفنون والآداب بدرجة فارس من الحكومة الفرنسية، وكرمه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2018.