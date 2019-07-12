مدحت العدل ناعيًا يوسف شريف رزق الله: "كان عاشقًا للسينما ونبيلًا وصادقًا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هانى صابر:

نعى المؤلف والسيناريست الكبير مدحت العدل، الناقد السينمائي الراحل يوسف شريف رزق الله، الذي وافته المنية صباح اليوم، عن عمر يناهز الـ 77 عامًا.

وكتب العدل، عبر حسابه على "تويتر": "حينما تعشق السينما حد سريانها في دمك.. حينما تكون نبيلاً وصادقاً وأستاذاً بحق لكل من يراك ويستمع إليك.. حينما تحب وطنك فتتفاني فيما تفعل دون إدعاء.. يحبك الجميع ويحترمك الشعب بكل طبقاته.. هذا هو أستاذنا يوسف شريف رزق الله.. رحمه الله وغفر له وأدخله فسيح جناته".

يُذكر أن الناقد يوسف شريف رزق الله عمل رئيسًا لتحرير النشرات الإخبارية فى مراقبة الأخبار باتحاد الإذاعة والتلفزيون، ثم أصبح رئيسا لقناة النيل الدولية (1997-2002)، ثم شغل منصب رئيس قطاع التعاون الدولي بمدينة الإنتاج الإعلامى، ورئيسًا لجهاز السينما بالمدينة، كما شغل منصب السكرتير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي منذ عام 1987، ثم أصبح مديرًا فنيًا للمهرجان منذ 2000، وشارك في لجان التحكيم في مهرجانات عديدة في فرنسا وإيطاليا وهولندا، ونال وسام الفنون والآداب بدرجة فارس من الحكومة الفرنسية، وكرمه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2018.