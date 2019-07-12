عمرو سلامة ناعيًا يوسف شريف رزق الله: "مع السلامة يا من أحببتنا في السينما"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– هانى صابر:

نعى المخرج عمرو سلامة، الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، الذي وافته المنية صباح اليوم الجمعة عن عمر ناهز الـ77 عامًا.

وكتب سلامة، عبر حسابه على "انستجرام": "مع السلامة يا من أحببتنا في السينما.. خالص التعازي لذويه وكل محبين السينما لفقدان واحد من أهم النقاد السينمائين في مصر والعالم.. يوسف شريف رزق الله".

يُذكر أن الناقد يوسف شريف رزق الله عمل رئيسًا لتحرير النشرات الإخبارية فى مراقبة الأخبار باتحاد الإذاعة والتلفزيون، ثم أصبح رئيسا لقناة النيل الدولية (1997-2002)، ثم شغل منصب رئيس قطاع التعاون الدولي بمدينة الإنتاج الإعلامى، ورئيسًا لجهاز السينما بالمدينة، كما شغل منصب السكرتير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي منذ عام 1987، ثم أصبح مديرًا فنيًا للمهرجان منذ 2000، وشارك في لجان التحكيم في مهرجانات عديدة في فرنسا وإيطاليا وهولندا، ونال وسام الفنون والآداب بدرجة فارس من الحكومة الفرنسية، وكرمه مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2018.