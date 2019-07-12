تراند اليوم : شاهد.. إصابة فنان شهير بجلطة دماغية ونقله للمستشفى...



تداول مغردون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو للفنان الإماراتي عبدالله بوعابد وهو في إحدى المستشفيات، بعد إصابته بجلطة دماغية.

وظهر الفنان ”بوعابد“ في مقطع فيديو نشره، قال فيه إنه ”تعرض لجلطة بسيطة، وإنه أصبح في حال أفضل الآن“.

وشارك عدد من فناني الإمارات والخليج، عبر حساباتهم، مقطع الفيديو الذي بثه الفنان عبدالله، داعين له بالشفاء العاجل.

دعواتك لأخونا الفنان عبدالله بوعابد..الذي يرقد حاليا بمستشفي خليفة برأس الخيمة ، أثر جلطه دماغية، الله يقومه بالسلامه.#عبدالله_بوعابد pic.twitter.com/wG8lOjvsIL — يوسف الكعبي (@almesmar_uae) July 12, 2019

— يوسف الكعبي (@almesmar_uae)