تراند اليوم : فيديو| "ريهام سعيد" تكشف تفاصيل جديدة عن مرضها: "شلت مناخيري بالكامل"



كشفت الإعلامية المصرية ريهام سعيد عن إجرائها عملية جراحية في أنفها، مشيرة إلى أن حياتها على الرغم من ذلك لا زالت مهددة.

وقالت في مقطع صوتي عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "اضطريت اني أعمل عملية جامدة جدًا وشيلت مناخيري كلها بالغضاريف بالعضم بكل حاجة، وكان مفروض اني أفضل مناخيري فاضية تمامًا وأفضل مشوهة، وربنا رزقني بالدكتور حسام فودة أنقذ حياتي بأنه شال الغضاريف دي وبنى مناخير جديدة من وداني، وأخد غضاريف من الودان".

وأضافت: "ما زالت حياتي مهددة ومنعرفش الميكروب إذا كان راح أو لا، ومن خطورته أنه ممكن يوصل للمخ، ومش معنى أني انزل اني أبقى خفيت لأنه مش مرض بتاع قعدة".

وأوضحت أن المشاكل التي أصابتها خلال السنوات الأربع الماضية تسببت في التأثير على جهاز المناعة الخاص بها، مشيرة إلى أنها أصيبت بميكروب في منطقة بجوار الأنف، "الحتت دي بتسمى بمثلث الموت، ولما الميكروب ده بيصيب الغضاريف صعب قوي يتعالج بأدوية، لأن المكان ده مبيوصلوش الدم".



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كانت "ريهام" أعلنت قبل أسابيع إصابتها بميكروب نادر، وكتبت: "الأولى والأخيرة، حين وفاتي لا تهجروني، ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم.. الدنيا أصبحت مخيفة، فالموت لا يستأذن أحدا".

وتفاعل معها مئات المتابعين داعين الله أن يشفيها وأن تصبر على هذا الابتلاء وتكثر من الدعاء كي يشفيها الله.



