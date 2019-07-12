خالد أبو النجا يدعم المثليين: “المثلية طبيعة إنسانية وليست حراماً”

لطالما دعم الممثل المصري ​خالد أبو النجا​ حقوق المثليين الجنسيين، وجدد ذلك الدعم من خلال نشره عبر حسابه الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي تقريراً يتحدث عن تواجد المثليين العرب في “مسيرة الفخر” في كولونيا.

وعلق أبو النجا على الفيديو : “التغيير لقبول الآخر المختلف عنك يحتاج للصدق، ربيع عالمي يبدأ بهؤلاء الشباب الذين قرروا أن يكونوا صادقين مع أنفسهم”. “الحقيقة هي أن للحب أطيافًا كالنور، والخوف من تلك الطبيعة جهل عظيم، المثلية طبيعة إنسانية وليست اختيارًا ولا مرضًا ولا انحرافًا ولا حرامًا، الحب هو الحب، كفاية عك”.