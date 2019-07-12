شاهد: الجوهر وأصالة يشعلان صيف الباحة بأغان مبهجة

أشعل ملك العود المطرب عبادي الجوهر والنجمة السورية أصالة نصري مسرح القرية التراثية في الباحة مساء اليوم بعدد من الأغاني الأصيلة والمبهجة للمطربين الكبيرين حيث توافد جمهور كبير على الحفل الذي أقيم ضمن الفعاليات الفنية التي تنظمها الهيئة العامة للترفيه ضمن حفلات صيف الباحة 2019 في مسرح القرية التراثية بمراوه الباحة. حيث استهلت الامسية الفنانة أصالة نصري في يومها الثاني بأغنية ” ياخي اسال ” عقبها اغنية ” رحل ” من كلمات الامير عبدالرحمن بن مساعد وأغنية ” سواها قلبي”. وبمهارة الموسيقى وروح الشاعر وأريحية الفنان، وبصوته الدافئ، ملأ خشبة المسرح بالتحايا للجميع، واختصر المسافة بين مسرح غابة رغدان والمسرح الروماني في مراوة بقوله: «وحشتوني من عشرين عاماً»، ليؤكد أن علاقة الفنان بجمهوره ينبغي ألا تنقطع وأن تستمر رغم التحديات والمعوقات.

كواستجابة لطلب الجمهور بسماع بعض الأغاني ،منها :”لي اله، أنا وانت وبس، فهموه، هو حبيبي ،حضرة الموقف، خذني لك.مانهناش، ما اسمحلك، أول عيد ميلاد ،من أين يأتينا الفرح ، روح نجدية ” .وقالت الفنانة أصالة إن الباحة جميلة بأجوائها وطبيعتها الساحرة ومسرحها المفتوح والحضور البهي من الجمهور الذي امتلات بهم مقاعد المسرح. وقدمت اصالة في وصلتها الثانية أغنية “بنت اكابر” وقالت هذه الاغنية أهديها لبنات الباحة كما قدمت ” ذاك غبي ” نالت استحسان الجمهور الذي تفاعل معها بالترديد والتصفيق.

أما أبرز أغانى عبادي الجوهر التي طلب الجمهور بعضا و منها :كلميني ،غريب ،انا مسافر ،انكتب وعدي ،،بنفترق ،الصبر ،أاصدق ما كتبت ،نامت الأشواق ،سوالف رحلتي، السفينة، أنا احبك، أستاهلك ، جرح المودة ،كيف أوصلك، حبك مسافة ، كفاك غرور، يسعد صباحك، الله يصبرني، الجرح أرحم”. وعبر الجوهر قبيل الحفل عن سعادته البالغة لإقامة حفلته الغنائية فى الباحة قائلاً: «إنني سعيد جدصا بلقاء جماهير الباحة، وكل الأماني أن أقدم لهم ما يأملون من أعمال غنائية تروق لهم» ، فيما استبقت الحفل و نشرت عبر حسابها الرسمي على منصة موقع التواصل «Twitter» تغريدة عبرت فيها عن سعادتها بالحضور لمنطقة الباحة وإقامة حفلتها الغنائية الأولى على أرضها، حيث قالت «بكل السعادة والفرح راح التقيكم في الباحة، وجميعكم يعلم مدى شغفي بالطبيعة، تخيلوا أنني سوف أغني بأحضانها، بمكان يشبه الخيال».