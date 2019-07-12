شاهد.. فنان كويتي يشرب “حليب الحمير”: “مفيد للصحة”

تداول مغردون مقطع فيديو للفنان الكويتي عبدالله الجاسر المعروف باسم “عبودكا” وهو يشرب حليب الحمير ويدعو الناس إلى شربه لانه مفيد جدًا للصحة. وظهر “الجاسر” في الفيديو وهو داخل إحدى المحلات التي تبيع حليب الحمير، بينما كان يسير ويمسك بيده كأس بداخله كمية منه. وأشار الفنان الكويتي، إلى أن طبيبة ذكرت له أنه مفيد للصحة، وقام بتذوق كوب يحتوي عليه قبل أن يتغير وجهه ويقوم بحركة تعبّر عن استغرابه.

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