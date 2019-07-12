محطات في تاريخ موسوعة السينما الناقد يوسف شريف رزق الله

رحل عن عالمنا اليوم الناقد السينمائى الكبير يوسف شريف رزق الله، المدير الفنى لمهرجان القاهرة السينمائى عن عمر يناهز الـ77 عام، وقد أحزن برحيله قلوب رواد الوسط الفني والثقافي جميعًا، ومحبيه فقد ترك في أذهاننا ذكريات لن تُنسي وأشبع شغف أرواحنا التي تتطلع لكل ما هو جديد في عالم الفن، من خلال برامج "أوسكار".. "سينما فى سينما".. "أيام ليالى"، وغيرها، و التي تعد من أنجح البرامج التلفزيونية في وقتها حيث أحدثت نقلة كبيرة و فتح من خلالها أبواب السينما العالمية أمام أعيننا من خلال الشاشة الصغيرة.

وتستعرض "بوابة الوفد" لقرائها معلومات ستعرفها لأول مرة عن عاشق السينما الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله.

1_درس في مدرسة الجزويت وتخرج منها عام 1961.

2_جائت علاقته الأولي بالتليفزيون من خلال عمله كمحررا ثم رئيسا للتحرير للنشرات الإخبارية فى مراقبة الأخبار باتحاد الإذاعة والتليفزيون.

3_أعد برنامج "نادى السينما" بالتليفزيون المصرى الذى بدأ عام 1975، والذي كان يعرض في سهرة كل سبت فيلما أمريكيًا حائزا على جوائز، وكانت تقدمه د.درية شرف الدين.

4_أعد برنامج "أوسكار" عام 1980، و كانت تقدمه الإعلامية القديرة

سناء منصور.5_ قدّم علي شاشة القناة الثانية برنامج "نجوم وأفلام"، من إعداده وكان يقيم من خلاله حوارات مع رواد السينما المصرية.6_ قدم برنامج "ستار" فى الفترة من 1981 حتي 1995، وأقام من خلاله لقاءات مع نجوم السينما الأمريكية، كما قدم "الفانوس السحري" على قناة نايل لايف، وأيضًا "سينما رزق الله".7_تقلد عدة مناصب منها، رئيس قناة النيل الدولية، ثم رئيس قطاع التعاون الدولى بمدينة الإنتاج الإعلامى، ثم رئيسًا لجهاز السينما بمدينة الإنتاج الإعلامى.8_شارك فى لجان تحكيم عدد من مهرجانات السينما مثل "ستراسبورغ، ميلانو، روتردام، مونبيلييه".9_تولى رئاسة جمعية الفيلم بالقاهرة .10_ عمل كسكرتير فنى لمهرجان القاهرة السينمائى الدولى منذ عام 1987 ثم أصبح مديرا فنيا للمهرجان منذ سنة 2000.