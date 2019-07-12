وزيرة الثقافة تنعي يوسف شريف رزق الله موسوعة السينما العالمية

نعت الدكتوره ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة وجميع الهيئات والقطاعات بالوزارة الناقد الراحل يوسف شريف رزق الله الذي غيبه الموت فجر اليوم ١٢ يوليو عن عمر ناهز ٧٧ عام.
وقالت وزيرة الثقافة ان الراحل احد رموز النقد السينمائي ومؤرخا ومعلما لاجيال عديدة ووصفته بأنه موسوعه السينما العالمية والاب الروحي لنادي السينما واضافت ان الوسط الثقافي والسينمائي فقد احد مبديعيه ممن ساهموا في
يذكر ان الراحل يوسف الشريف احد اهم المؤرخين المصريين للسينما المصرية وصاحب اول برنامج تلفزيوني مصري(نادي السينما) ، عمل محررا ثم رئيسا لتحرير النشرات الإخبارية في مراقبة الأخبار باتحاد الإذاعة والتلفزيون، ثم أصبح رئيسا لقناة النيل الدولية (1997-2002) ، ثم شغل منصب رئيس قطاع التعاون الدولي
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