مدحت صالح يحيي حفلًا غنائيًا ضخمًا على المسرح الروماني

يستعد المطرب مدحت صالح، لإحياء حفل غنائي ضخم، مساء الثلاثاء المقبل الموافق 23 يوليو على المسرح الروماني بالإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات المهرجان الصيفي للموسيقى والغناء برعاية دار الأوبرا.
ومن المقرر أن يقدم "صالح" خلال الحفل باقة متنوعة من أجمل أغانيه التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور منها "زى ماهى حبها، أكيد، حكاية وردية،
يذكر أن المطرب مدحت صالح يشارك المطربة الشابة ياسمين على غناء أغانى مسلسل "بت القبايل" بطولة الفنان عمرو عبد الجليل وسمية الخشاب.
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