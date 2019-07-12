تعرّف على موعد ومكان جنازة الناقد يوسف شريف رزق الله

تقام صلاة الجنازة على الناقد السينمائي الكبير يوسف شريف رزق الله، بعد صلاة الجمعة، وذلك من مسجد السلطان حسين في منطقة مصر الجديدة. السلطان حسين في منطقة مصر الجديدة. يذكر أنه رحل عن عالمنا، صباح اليوم، الجمعة، الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله، المدير الفني لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وذلك بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز الـ77 عامًا.

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